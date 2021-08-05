На базе Санатория имени В.И. Чапаева Ершовского района и санатория «Пады» Балашовского района Саратовской области прошла смена актива Российского движения школьников. В мероприятии принял участие студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Валерий Миронов, который реализует проект для учащихся школ «Грани мышления».

— Основная идея проекта состоит в организации Чемпионата среди обучающихся 9-11 классов по Теории Решения Изобретательских Задач. С помощью этой теории участники могут структурировать поступающую информацию и решать любую задачу нетривиальным и эффективным способом, – отметил руководитель проекта Валерий Миронов.

В первый день смены школьники изучали технологию «Пятишаговка» – решали тренировочный кейс вместе с экспертом и подробно разбирали каждый шаг. Во второй день участники решали уже самостоятельно авторский кейс и представляли разработанные решения. На Чемпионате были выявлены три лучшие команды, которые получат сертификаты на дальнейшее изучение Теории Решения Изобретательских Задач от Саратовской научной школы ТРИЗ и проектной деятельности от молодёжной организации «Граждане будущего», которые являются партнёрами проекта.