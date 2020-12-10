В Правительстве Ульяновской области губернатор региона Сергей Морозов и обладатели успешных проектных инициатив обсудили развитие креативных индустрий. В число участников встречи из Саратовской области вошел победитель Всероссийского конкурса в сфере креативных проектов «ArtTeam», студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Денис Родичев, представивший проект «Цифровой патруль».

— Благодаря победе во Всероссийском конкурсе «ArtTeam», который организован Роскультцентром совместно с Фондом Инносоциум и АНО «Центр кинофестивалей и международных программ», наш проект получает новую жизнь. Мы видим, что тема цифровой гигиены и этикета сегодня очень актуальна. Я уверена, что мы сможем найти партнеров и поделиться собственными методиками и наработками с образовательными учреждениями Ульяновской области,– отметила начальник управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анна Попова.

В рамках встречи Денис Родичев объяснил, что реализуемая проектная идея включает в себя две самостоятельные настольные игры для детей и их родителей. Цель проекта – помочь людям освоить азы этики общения в сети. Полностью погрузиться в игровой процесс поможет дополненная реальность.

Денис Родичев поделился достигнутыми успехами команды: «В свой проект мы добавили использование цифровых устройств – телефонов. На карточках есть QR-код, который дает возможность получить подсказку или узнать правильный ответ. Также для большего интереса мы занесли в игру дополненную реальность, с помощью которой игроки смогут узнать об имеющихся персонажах».