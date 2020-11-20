В современной развивающейся России роль интеллектуального потенциала и одаренности нации постоянно растет. Появление новых технологий влечет за собой увеличение и потребность в молодежи, обладающей нестандартным мышлением, способной к новаторству, вносящей новое содержание в материально-производственную и социально-политическую деятельность, умеющей ставить и самостоятельно решать задачи инновационного типа. Развитие интеллектуального потенциала страны и образование талантливой молодежи является одним из общенациональных приоритетов.

Всероссийский конкурс молодежных проектов «РОССИЯ-2035» проводится с целью привлечения молодежи к процессу подготовки проекта стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года.

— Данный конкурс — это реальная возможность внести свой вклад в развитие страны. Участие в подобных проектах помогает формировать гражданскую активность и представление современной молодежи о собственной роли в развитии страны и своего региона, но самое главное — выявляет и поддерживает талантливую молодежь, — считает заместитель директора Поволжского института управления РАНХиГС Ирина Иванова.

На конкурс поступило более четырех тысяч конкурсных работ с идеями развития нашей страны в ближайшие 15 лет. По результатам экспертной оценки организационным комитетом были определены победители заочного этапа, прошедшие в очный этап конкурса.

Студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Егор Москалев принял участие в номинации «Здравоохранение, демография, экология» с проектом «Обеспечение благополучия населения», и стал победителем заочного этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов «РОССИЯ-2035».

— О конкурсе я узнал благодаря моему научному руководителю, доценту кафедры социологии и социальной политики Виктории Черемных, и понял, что это прекрасная возможность предложить свой вектор развития нашей страны. Номинация «Здравоохранение, демография, экология» была выбрана мной не случайно, ведь проводимая именно в этих сферах политика напрямую влияет на обеспечение благополучия населения. К финалу конкурса я дополнительно разработаю конкретные шаги и меры, которые необходимо предпринять для достижения поставленных целей. Искренне надеюсь, что очная защита пройдет успешно, а определенные тезисы или даже целые предложения по развитию страны обязательно войдут в стратегию социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года и благотворно повлияют на жизнь граждан, — отметил Егор Москалев.

Очный этап конкурса «РОССИЯ-2035» пройдет в первом полугодии 2021 года в Москве. По итогам конкурса победители и дипломанты будут награждены ценными призами.