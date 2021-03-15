С 11 по 14 марта в Будапеште в Венгрии прошел этап Кубка мира по фехтованию на саблях, где в командных соревнованиях российские саблисты одержали безоговорочную победу.

В состав сборной России вошел студент Саратовской государственной юридической академии, четырехкратный чемпион мира по фехтованию среди юниоров, мастер спорта России международного класса, многократный победитель первенств России и Европы Константин Лоханов.

В финале наша сборная завоевала «золото», обыграв со счетом 45:43 спортсменов из Германии. Бронзовые медали завоевали венгры.

Благодаря этой победе мужская сборная России по фехтованию на саблях сумела отобраться на Олимпийские игры в Токио в Японии, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Также стоит отметить, что Лоханов впервые завоевал титул чемпиона мира во взрослых соревнованиях.

Спортсмен является воспитанником заслуженного тренера РСФСР, руководителя секции фехтования СГЮА Евгения Голубева.

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