Оргкомитет всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую научно-исследовательскую работу «Моя законотворческая инициатива» подвел итоги заочного этапа, в котором приняли участие 608 представителей 225 образовательных организаций из 58 субъектов Российской Федерации.

Учредителями и организаторами конкурса выступают Государственная дума Российской Федерации и Общероссийская общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».

Основной целью проекта является привлечение молодежи к участию в законотворческой деятельности.

В результате конкурсного отбора студент второго курса Института прокуратуры СГЮА Андрей Зенин под научным руководством доцента кафедры теории государства и права Анатолия Михайлова стал единственным представителем среди участников от Саратовской области, допущенным к очному этапу конкурса, который пройдет в сентябре этого года.

Победители очного этапа конкурса и их научные руководители будут приглашены на торжественный прием в Государственную думу РФ.

— Развитие юридической науки является в академии приоритетным направлением, в рамках которого в ближайшее время важно сформировать так называемую вертикальную научно-исследовательскую мобильность. В ее основе будет заложен принцип «от первокурсника до профессора». Эта задача для нас сегодня является первостепенной, потому что ее успешное решение позволит сохранить и укрепить опыт научного наставничества и преумножить традиции Саратовской юридической школы, – отметила врио ректора СГЮА Екатерина Ильгова.