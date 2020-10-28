В Москве состоялся финал XV Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций «Моя законотворческая инициатива».

Учредителями и организаторами конкурса являются Государственная дума РФ и общероссийская общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».

Дипломантом I степени «За успехи во Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» стал студент третьего курса Института прокуратуры СГЮА Андрей Зенин c работой «Рационализаторское предложение как объект охраняемой интеллектуальной собственности». Научным руководителем исследовательского проекта выступил доцент кафедры теории государства и права Анатолий Михайлов.

В данной работе была исследована возможность законодательного закрепления в Гражданском кодексе РФ нового объекта интеллектуальной собственности — рационализаторского предложения. Автором было предложено оригинальное определение рационализаторского предложения, которое отражает двойственную сущность данного объекта интеллектуальной собственности – экономическую и социальную.