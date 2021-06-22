В Москве подвели итоги V Международного открытого конкурса «Звёздная карусель – 2021», главными организаторами которого стали министерство культуры РФ, Союз композиторов России, Фонд развития и поддержки интернациональной культуры и другие.

Ежегодный конкурс направлен на выявление и поддержку талантливой молодежи, укрепление международных культурных связей, популяризацию национальных культур и сохранение культурного потенциала общества.

В этом году в конкурсе приняли участие несколько тысяч человек из всех субъектов Российской Федерации, а также стран ближнего зарубежья, Европы и Китая. Участники состязались в таких направлениях, как «Вокал», «Хореография», «Инструментальная музыка», «Цирковое искусство», «Театральное искусство», «Изобразительное искусство» и «Театр мод и дизайн одежды».

По итогам конкурса студент Юридического колледжа СГЮА Артём Власов стал обладателем сразу двух дипломов первой степени в номинациях «Академический вокал» и «Эстрадный вокал».