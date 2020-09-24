Позавчера, 22 сентября, в Саратовском техникуме отраслевых технологий студент побил охранника.

Журналист информационного портала «Новости Саратова» обратилась в региональное министерство образования для уточнения подробностей инцидента.

Известно, что 65-летний охранник сделал замечание 17-летнему студенту второго курса за нецензурное выражение. Разозлившись, парень несколько раз ударил пожилого мужчину.

По нашим сведениям, охранника с сотрясением госпитализировали в больницу, а руководство техникума тут же вызвало полицию. Руководством охранного предприятия было направлено заявление в правоохранительные органы.

На следующий день после инцидента студента отчислили из образовательного учреждения за грубое нарушение дисциплины.