17 декабря 2019 преподаватели Поволжского института управления РАНХиГС провели встречу с учащимися ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический колледж».

Заведующий кафедрой управления персоналом Института Наталья Моисеенко совместно с профессором кафедры Александром Викуловым рассказали о процессе обучения и перспективах трудоустройства выпускников образовательной программы «Управление персоналом», реализуемой в Поволжском институте управления РАНХиГС на очной и заочной формах обучения.

«Для абитуриентов, поступающих на базе профессионального образования, есть возможность выбирать, на основании результатов каких испытаний они будут поступать – ЕГЭ или вступительных испытаний вуза», — рассказал студентам колледжа заведующий сектором профориентационной работы ПИУ РАНХиГС Артем Прохоров.

Он также пояснил, что выпускники колледжей могут рассчитывать на ускоренную программу (3 года обучения) на заочной форме по большинству направлений подготовки, реализуемых в Поволжском институте управления РАНХиГС.

Также студентам колледжа рассказали о возможности подготовиться к предстоящим вступительным испытаниям в «Центре подготовки к ЕГЭ и вступительным испытаниям»

и попробовать свои силы в Открытых интеллектуальных и творческих конкурсах РАНХиГС, победители которых получают дополнительные баллы при поступлении в Президентскую академию.

Более подробную информацию о мероприятиях, конкурсах и проектах, проводимых Поволжским институтом управления имени П.А. Столыпина, можно получить, посетив приемную комиссию.