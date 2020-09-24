Региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская организовала тематическую экскурсию для студентов политологов Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. Ее провел директор саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы», председатель общественного совета партпроекта «Историческая память» Борис Шинчук.

Молодые люди познакомились с артефактами, которые свидетельствуют о трудовых подвигах саратовцев в разные годы, лично убедившись, что Саратов по праву заслужил звание «Город трудовой доблести». Самым обширным блоком экскурсии стал период Великой Отечественной Войны. У самолета, который был куплен Ферапонтом Головатым, Борис Шинчук рассказал об уникальном движении, зародившемся именно на нашей земле, когда в годы Великой Отечественной войны люди в буквальном смысле всё, что у них было, жертвовали ради одной на всех Победы.

Участники экскурсии с интересом познакомились с легендой о памятнике «Журавли». В осетинском ауле жила аварская семья, в которой было семь сыновей. Когда началась война, все они уходили на фронт и один за другим погибли в боях. Мать умерла от разрыва сердца. Когда в село пришла похоронка на последнего сына, погибшего при взятии Берлина, почтальон не знал, как сказать главе семейства о гибели сына. Он увидел старика-отца, сидящего на пороге своего дома с единственной внучкой на руках. Тогда почтальон попросил старейшин сообщить это трагическое известие. Когда старейшины подошли к нему, он понимает все и мгновенно умирает. Аул поставил семье памятник в виде скорбящей матери и семь улетающих гусей. Памятник посетил дагестанский поэт Расул Гамзатов. Под впечатлением от этой истории он написал известное всем стихотворение «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей…» на своём родном языке. Это стихотворение он показал Марку Бернесу, тот связывался с композитором Яном Френкелем, и они в Останкино записали эту песню». На стыке двух людей, двух судеб – Юрия Менякина и Расула Гамзатова родилась идея мемориала «Журавли».

На вопрос Юлии Литневской о том, зачем будущим управленцам, политикам, которые изучают систему государственного управления, знать историю родного края, Шинчук ответил, что это необходимо знать каждому гражданину России, тем более тем, от кого будет зависеть будущее страны.

В ходе экскурсии студенты посетили «Музей боевой славы», национальную деревню и познакомились с экспонатами мемориального комплекса «Парка Победы». В ходе встречи Борис Шинчук и Юлия Литневская ответили на все вопросы, интересующие студентов.