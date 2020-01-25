Роспотребнадзор заявил о госпитализации студентки из Китая с симптомами вирусного заболевания. Сообщение появилось на сайте ведомства.

Согласно данным санитарных врачей, в январе 2020 года в Саратове за медицинской помощью с симптомами острой респираторной вирусной инфекции обратился один человек, прибывший из КНР.

Больная обследована на группу респираторных вирусных инфекций в ФКУЗ «РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области», результаты – отрицательные.

Между тем, в интернете стали распространяться сведения, что девушку госпитализировали из аэропорта «Гагарин».

«Информация о госпитализации гражданки Китая из аэропорта «Гагарин» не соответствует действительности», — рассказали инфопорталу «Новости Саратова» в пресс-службе саратовского аэропорта.

Напомним, сейчас в Китае идет активное распространение нового вируса. Эпидемия началась в городе-побратиме Саратова Ухань. Несмотря на это власти города не собираются прерывать культурные и экономические контакты с этим городом.