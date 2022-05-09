В День Победы в одном строю с президентом России в Бессмертном полку героя своей семьи представила член регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России», студентка СГЮА Наталья Пустовалова.

Об этом рассказал руководитель Саратовского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Андрей Капитонов.

-Встретиться с Владимиром Путиным она мечтала давно. Пример Натальи доказывает, что каждый из нас может реализовать свою мечту и достичь любой цели, если готов приложить к этому все усилия,— написал он во «ВКонтакте».