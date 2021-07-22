21 июля состоялось подведение итогов смены «Студия» форума «Таврида.АРТ». Студентка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Анастасия Никитина приняла участие в ежегодном мероприятии Республики Крым, а также презентовала экспертам грантового конкурса проект «Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина».

Проект направлен на повышение интереса молодёжи к развитию космической отрасли в Саратовской области, на примере истории осуществления первого полёта человека в космос. Более того, целью проекта является популяризация уникального места – места приземления первого космонавта планеты Юрия Гагарина, где в этом году открылся Парк покорителей космоса. Участники фестиваля смогут познакомиться с интересными фактами события, а также реализовать свои творческие способности. Планируется, что мероприятие станет традиционным и ежегодно будет собирать молодых астрономов и активистов со всей страны.

Анастасия Никитина подчеркнула, что о событии, имеющем важное значение для развития космоса, вспоминают лишь в памятную дату. Поэтому данный фестиваль необходимо проводить на протяжении года, заинтересовывать молодёжь и мотивировать их на расширение кругозора о первом полёте человека в космос.

Проект получил экспертное признание и по результатам участия в конкурсе выиграл 300 тысяч рублей на свою реализацию. Важно отметить, что это работа команды, состоящей из студентов и выпускников ПИУ РАНХиГС: инициатором проектной идеи и соавтором является Илья Перминов, а помощь в оформлении визуальных материалов оказал Евгений Ветров.