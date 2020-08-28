С 6 по 13 сентября 2020 года в Калининграде на базе Балтийского федерального университета имени И. Канта будет проходить Х-я Международная молодёжная школа Studia Baltica «Медиаизмерение евразийской интеграции».

Главная цель Школы заключается в укреплении профессиональной коммуникации среди молодёжи Евразийского экономического союза и Европейского союза в развитии гуманитарных связей между ними на молодёжном уровне.

Участниками Школы станут студенты бакалавриата старших курсов, магистранты и аспиранты гуманитарных специальностей, а также молодые политологи, журналисты и историки. Участие в работе Школы примет студентка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Арина Божедомова.

В ходе запланированного мероприятия для слушателей Школы, прошедших конкурсный отбор, будут организованы лекции, практикумы и мастер-классы от ведущих российских и зарубежных журналистов, политологов, экономистов и историков. Под руководством приглашённых экспертов группы участников подготовят собственные предложения по информационному продвижению темы евразийской интеграции в медиасреде.

Студентка ПИУ РАНХиГС Арина Божедомова рассказала о важности участия в Международной молодёжной школе.

— Обучаясь на направлении подготовки «Политология» я убеждена в том, что укрепление профессиональной коммуникации с представителями молодёжи Евразийского экономического союза и Европейского союза является важной задачей в процессе получения необходимых профессиональных навыков. Надеюсь, активная рабочая программа и полезный опыт спикеров станут моими помощниками при участии в Школе. Хорошо, что существует этот проект! — говорит девушка.

Мероприятие организовано при поддержке Фонда президентских грантов. Информационный партнер Школы — Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.