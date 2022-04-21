В Федерации профсоюзных организаций Саратовской области состоялся конкурс «Молодой профсоюзный лидер года», который ежегодно выявляет самых активных, инициативных и неравнодушных представителей профсоюзной молодёжи.

Конкурс состоял из двух этапов. Первое задание заключалось в создании видеоролика, посвящённого профсоюзной работе конкурсантов. Жюри заранее оценило видеосюжеты, и основное внимание на последнем этапе было уделено собеседованию с участниками на тему информационной политики в профсоюзах.

Тема последнего задания не случайно была связана с распространением профсоюзной информации: 2022 год Федерация независимых профсоюзов России объявила Годом информационной политики и цифровизации работы профсоюзов.

Молодые активисты продемонстрировали глубокое знание темы, предлагая собственные идеи по улучшению профсоюзной пиар-деятельности и вовлечению молодёжи в данную структуру.

Участники конкурса обсудили влияние информирования работников о возможностях и достижениях профсоюза на мотивацию профчленства. Так, студентка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Анна Демидова отметила: «Профсоюзной информации сегодня достаточно много. Другое дело, как её преподать, чтобы она была интересной и её захотелось прочитать. Если мы говорим о современной молодёжи, то у нас в большей степени сформировано клиповое мышление. Мы реагируем на яркие фразы, маленькие тексты и никогда не будем читать огромные посты в соцсетях». По её мнению, любая новость, размещённая в социальной сети, должна иметь конкретного автора и побуждать участников сообщества к активному диалогу, ведь только тогда информация будет действенной и значимой.

В финале конкурса Анну назвали победителем в категории «Учащаяся молодёжь».