Завершился отбор участников финального этапа Всероссийского конкурса на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления. Председатель Совета обучающихся Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, студентка Виктория Григорьева прошла в финал номинации «Лучшая система студенческого наставничества».

Конкурс нацелен на выявление, поддержку и распространение лучших систем, моделей и практик деятельности органов студенческого самоуправления.

Мероприятие проходит по следующим номинациям: «Лучший объединённый Совет обучающихся образовательной организации высшего образования»; «Лучший объединённый Совет обучающихся профессиональной образовательной организации»; «Лучшая организация деятельности Совета обучающихся учебного подразделения образовательной организации высшего образования»; «Лучшая система студенческого наставничества»; «Лучшая система организации спортивного досуга студентов»; «Лучшая система гражданско-правового и межнационального взаимодействия»; «Лучшая система адаптации иностранных студентов и реализации международного сотрудничества»; «Лучшая система содействия трудоустройству студентов»; «Лучшая система мониторинга качества образовательного процесса»; «Лучшая система работы в общежитиях»; «Лучшая система работы с абитуриентами».

В прошлом году Виктории Григорьевой уже доводилось принимать участие в данном конкурсе в направлении «Лучшая система содействия трудоустройству студентов». На этот раз студентка решила представить Институт и Совет обучающихся в номинации «Лучшая система студенческого наставничества».

— Очень здорово, что проводится такой конкурс, поскольку сейчас не так много мероприятий, направленных на обучение и улучшение деятельности органов студенческого самоуправления.

Когда я подавала заявку на конкурс, то, помимо целей и задач Совета обучающихся ПИУ РАНХиГС на ближайшее время, указала и информацию о нашем проекте «Тетрис». Это школа, направленная на обучение тьюторов и вожатых студенческому наставничеству. За первый поток мы обучили вожатых, которые по окончании школы получили диплом и уже работали в лагерях. Тьюторы в рамках нашего проекта проходили теоретические и практические занятия с приглашёнными спикерами из разных сфер. Лекционные занятия проводились на темы конфликтологии, лидерства, наставничества и психологии. Практические занятия осуществлялись формате игры, где на основе различных ситуаций тьюторы учились тому, как вовлекать первокурсников в студенческую деятельность, правильно с ними взаимодействовать и разрешать конфликты.

Я рада, что мы прошли в финал, ведь это даёт нам возможность выйти на новый уровень. Мы настроены на работу и победу в своей номинации, – отметила Виктория Григорьева.