В Ярославской области состоялось закрытие первой смены межрегионального молодёжного форума-фестиваля «Мы дети твои, Россия!», посвящённого взаимодействию молодёжи, власти и бизнеса, а также созданию инновационных решений проблем молодёжи самой молодёжью. Активное участие в мероприятии приняла студентка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктория Григорьева.

Более 600 участников из 45 регионов Российской Федерации встретились с известными спикерами, бизнес и скил-тренерами России, представителями органов государственной власти, известными бизнесменами и общественными деятелями, актёрами и спортсменами. Встречи прошли по 10 тематическим площадкам форума: «Экология», «Творчество и НХП», «Цифровизация и IT», «Спорт. ЗОЖ. Туризм», «Международное сотрудничество (ЕврАзЭС)», «Патриотическая», «Взаимодействие «Молодёжь – Власть – Бизнес», «Медиа», «Волонтёры и комьюнити» и «Межнациональные и межконфессиональные отношения».

Участники смогли пообщаться с профессионалами в своей отрасли, разобрать реальные кейсы успешных стартаперов, развить soft skills, разработать собственную идею с нуля до готового проекта, обменяться опытом и получить новые профессиональные связи, принять участие в квизах, викторинах, интеллектуальных играх, посетить мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, конному спорту, бодибилдингу и многое другое.

Викторией была выбрана площадка «Взаимодействие «Молодёжь – Власть – Бизнес», представляющая поддержку при создании собственного проекта, а также возможность познакомиться со SWOT-анализом, постановкой SMART-цели, формированием бюджета и другими этапами создания проекта. В составе команды участницей был написан проект «Алгоритм.RU» – площадка для помощи в сфере финансовой грамотности. Идея проекта – помочь разным категориям граждан (семьям с детьми, молодым семьям, которые хотят брать кредит/ипотеку) правильно распоряжаться денежными средствами, тем самым экономя бюджет и время, а также научить граждан алгоритму принятия финансовых решений и повысить финансовую грамотность в стране.

— Форум-фестиваль «Мы дети твои, Россия!» – это в первую очередь люди, с которыми ты на протяжении нескольких дней обмениваешься опытом и знаниями, общаешься, работаешь и узнаёшь новое. На мероприятие приезжали известные предприниматели, спортсмены, представители органов власти города Ярославль. У организаторов получилось создать тёплую и душевную атмосферу фестиваля – песни под гитару, танцы, рефлексия с командой и море эмоций, которые останутся в моей памяти, – поделилась впечатлениями от форума Виктория Григорьева.

Начальник управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анна Попова рассказала о пользе участия студентки в мероприятии.

— В настоящее время для студентов открываются широкие возможности в каникулярный период. Можно на практике прокачать свои компетенции, полученные в учебной аудитории, и наши студенты не упускают такого шанса. Виктория как председатель Совета обучающихся Института достойно представила вуз и регион, продемонстрировав высокий уровень подготовки. Я уверена, что в новый учебный год наш Совет обучающихся войдёт с новыми креативными идеями, — отметила она.