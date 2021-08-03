В Краснодарском крае завершился Всероссийский научно-образовательный форум по профилактике социально-негативных явлений в молодёжной среде «Социальный десант». Студентка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, руководитель Центра патриотического воспитания и профилактики асоциального поведения среди молодёжи «Свет» Светлана Ульянова в составе делегации Саратовской области приняла участие в ежегодном мероприятии.

Мероприятие проводилось с целью реализации направления молодёжной политики «предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодёжи». Участниками являлись сотрудники органов исполнительной власти субъектов РФ, реализующих государственную молодёжную политику, и специалисты по работе с молодёжью.

В рамках образовательной площадки проходили пленарные дискуссии, образовательные курсы и проектные сессии по следующим основным секциям: «Профилактика потребления психоактивных веществ», «Профилактика асоциального поведения, в том числе среди несовершеннолетних», «Профилактика правонарушений, в том числе экстремизма», а также общие курсы по темам «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» и «Информационная безопасность».

Светлана Ульянова представила выступление по реализации региональных практик, где многие проекты и программы были рекомендованы к реализации на всероссийском уровне. Также в рамках форума проходил турнир по решению кейсов по профилактике, основанных на проблемах регионов, по результатам которого студентка ПИУ РАНХиГС стала обладателем диплома III степени.

— Участие в таком уникальном форуме, организованном Федеральным агентством по делам молодёжи – это большая честь и восторг, потому что молодые люди чаще всего подвержены деструктивному влиянию, а образовательная площадка форума направлена именно на противодействие вовлечению молодёжи в противоправные практики. Спасибо спикерам за качественную подачу материалов и мозговой штурм! – Поделилась эмоциями от участия в мероприятии Светлана Ульянова.