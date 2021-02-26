С 23 по 26 февраля 2021 года в Саранске прошли Первенство и чемпионат Приволжского федерального округа по плаванию.

В соревнованиях приняли участие 12 спортсменов Саратовской области, в числе которых – воспитанница ГБУСО «СШОР по водным видам спорта», спортсменка ГБУ «СОЦСП», студентка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Ангелина Никифорова.

В первый день соревнований Ангелина заняла третье место на дистанции 100 метров на спине. Далее спортсменка завоевала ещё две медали: серебро на дистанции 200 метров – на спине; бронзу на дистанции 400 метров – комплексным плаванием.

— Тренировки перед Первенством и чемпионатом ПФО были достаточно тяжелыми. Мы сохраняли высокий темп нагрузки до последнего дня подготовки. Соревнования закончились, и я довольна результатами, однако тренировочный процесс возобновляется. Главный старт 2021 года будет на чемпионате России, где я постараюсь приложить максимум усилий! — поделилась впечатлениями Ангелина Никифорова.

Подготовила спортсменку тренер Анастасия Ерышова.