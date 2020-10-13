Всероссийский экономический диктант — ежегодная образовательная акция, которая проводится во всех субъектах Российской Федерации, а также в других странах. Акция призвана определить и повысить уровень экономической грамотности населения. Диктант входит в программу юбилейных мероприятий, посвящённых 255-летию Вольного экономического общества России.

В современных реалиях акция была проведена в онлайн-формате. Каждый участник получил возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области экономики.

В акции приняли участие более 60 студентов Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС. А студентка первого курса специальности «Таможенное дело» ПИУ РАНХиГС Анастасия Тимошенко набрала 100 баллов и получила диплом победителя Диктанта.

— Участие было полезным и занимательным, потому что акция направлена на определение и дальнейшее повышение экономической грамотности населения. Вопросы в диктанте натолкнули меня на самые разнообразные размышления, а впечатления от участия запомнятся надолго! — делится впечатлениями девушка.

Диктант организован Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов при участии Финансового университета при Правительстве РФ и ведущих вузов России, администраций субъектов РФ, институтов РАН.