С 25-30 октября во Дворце водных видов спорта в Казани проходит Чемпионат России по плаванию 2020. На дорожки 50-метрового бассейна для участия в главном национальном старте этого года вышли более 700 сильнейших российских пловцов.

Студентка первого курса факультета государственного и муниципального управления Поволжского института управления РАНХиГС Ангелина Никифорова заняла третье место на дистанции 200 метров на спине, успешно обойдя соперников в предварительном, полуфинальном и финальном заплывах.

Ангелина Никифорова поделилась впечатлениями от Чемпионата: «Этот старт выдался достаточно тяжелым как морально, так и физически. Мы начали готовиться сразу, как возобновили тренировочный процесс после долгого перерыва. Я рада бронзовой медали, но буду работать дальше над своими ошибками, и готовиться к следующему старту. Надеюсь, он пройдет намного лучше. Благодарю всех за помощь и поддержку на этапе подготовки и во время соревнований!».

Подготовила спортсменку тренер Анастасия Ерышова.