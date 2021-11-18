Во всех федеральных округах страны завершились полуфиналы Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В общей сложности в них приняло участие 10 000 студентов. В финал конкурса вышла 1 000 человек из 76 регионов России. С 27 по 29 ноября 2021 года в Сочи они будут претендовать на главные награды «Твоего Хода».

По итогам полуфинала в Приволжском федеральном округе студентка Института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ имени Гагарина Ю.А. Варвара Кудашова вышла в финал конкурса, заняв пятое место в общем рейтинге полуфиналистов. Кроме того, студентка Института социального и производственного менеджмента Виктория Турцова взята в резервный список финалистов. А студентка Социально-экономического института Диана Смирнова будет единственной от Саратовской области в волонтёрском корпусе финала.

В полуфинале студенты участвовали в деловых играх: с помощью специалистов определяли роли, которые им предпочтительнее выполнять в коллективах, затем решали в группах поставленные задачи. За их работой наблюдали специалисты: психологи, инструкторы, тренеры по обучению. Они оценивали, как студенты проявили себя в групповых ролях, а также их поведенческую гибкость и открытость к новой информации. Каждый участник получил соответствующие баллы, которые выставлялись по модели, созданной на принципах российского стандарта оценивания и с использованием международных инструментов.

По итогам всех полуфиналов составлен общий рейтинг участников. Первая тысяча ребят, набравших наибольшее количество баллов, получили путевки в финал. Свои результаты конкурсанты могут узнать на платформе конкурса.

В финале студентам предстоит продумать и спроектировать университет будущего. Участники по своему выбору распределятся на восемь факультетов: карьера, наука, устойчивое развитие, особые возможности, отношения и психическое здоровье, безопасность, путешествия, образование будущего — и в командах будут искать ответы на мегавызовы (стратегически важные задачи для современной молодежи, университетов и России в целом).

Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» пройдет 27–29 ноября 2021 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. На мероприятие можно будет попасть только при предъявлении отрицательного результата ПЦР-тестирования. Все участники должны будут находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.

По итогам финала будет объявлено 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. В размере 2,5 млн рублей 50-ти победителям будет выделено на развитие своего факультета или вуза. Многие участники будут приглашены на стажировки в крупнейшие компании России: ГМК «Норильский никель», ГК «Росатом», ОАО «РЖД».