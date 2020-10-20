Приказом министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1314 студентке четвертого курса Института юстиции СГЮА Дарине Пантелеевой назначена стипендия имени Анатолия Собчака.

Данная стипендия ежегодно назначается всего десяти студентам российских вузов, подтвердившим отличные знания по всем дисциплинам за весь период обучения, а также имеющим значимые успехи в научных исследованиях в области юриспруденции.

Стоит отметить, что обучающиеся Саратовской государственной юридической академии каждый год становятся лауреатами престижных стипендий правительства и Президента РФ, Анатолия Собчака, Владимира Туманова, Александра Солженицына.