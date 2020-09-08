В Самарской области завершил работу молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2020». В этом году он прошел в дистанционном формате, объединив участников более чем из 30 субъектов России.

В рамках образовательной программы форума были организованы лекции и тренинги по четырем тематическим направлениям, семинары и встречи с почетными гостями, а также конкурс грантов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО и конкурс проектов Росмолодежи. Грантовый фонд в этом году составил более 10 миллионов рублей.

Грантополучателем от Саратовской государственной юридической академии стала студентка Института юстиции Дарина Пантелеева, которая выиграла 298 тысяч рублей на реализацию своего проекта Soft skills.

— Мой проект ориентирован на обучающихся ссузов города Саратова, которым в этом возрасте еще непросто определиться со своей будущей карьерой, им важно помочь в развитии необходимых навыков. Цель моего проекта – в образовательно-игровом формате выявить сильные личностные характеристики ребят, которые мы проработаем и будем в дальнейшем активно совершенствовать. Это, я уверена, поможет им в будущей профессиональной деятельности, – рассказала о своем проекте студентка СГЮА.