С 7 по 10 декабря в г. Раменское (Московская область) состоялся Кубок России по
плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Саратовскую область представили мастера спорта России детско-юношеской
спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» («РиФ»). В общем зачете
спортсмены завоевали восемь наград различного уровня: 5 золотых, 1 серебряную и 2
бронзовые медали.
Отметим, что по результатам соревнований воспитанница школы «РиФ», студентка
Юридического института правосудия и адвокатуры СГЮА Мира Ларионова завоевала 3
золотых медали на стометровках брассом, вольным стилем и на спине.