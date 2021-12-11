С 7 по 10 декабря в г. Раменское (Московская область) состоялся Кубок России по

плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Саратовскую область представили мастера спорта России детско-юношеской

спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» («РиФ»). В общем зачете

спортсмены завоевали восемь наград различного уровня: 5 золотых, 1 серебряную и 2

бронзовые медали.

Отметим, что по результатам соревнований воспитанница школы «РиФ», студентка

Юридического института правосудия и адвокатуры СГЮА Мира Ларионова завоевала 3

золотых медали на стометровках брассом, вольным стилем и на спине.