Сегодня, 7 октября, анонимная жительница Саратова в соцсетях пожаловалась на аморально-неадекватное поведение мужчины.

Она сидела с подругой перед началом пар в медицинском колледже на улице 53-й Стрелковой Дивизии, к ним подошел неизвестный.

Сначала гражданин ходил вокруг них кругами, а потом остановился в кустах и начал мастурбировать.

Девушка отметила, что такое происходит постоянно, многие ученицы учреждения жалуются на это. Неадеквата не смущает даже соседство с детской площадкой.

Она недоумевает, как можно так себя вести.