Состоялось торжественное вручение молодёжной премии главы муниципального образования «Город Саратов» «Успех». В число обладателей премии вошли студентки Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Екатерина Линькова, Светлана Ульянова и Ангелина Никифорова. Благодарственное письмо за активное участие в конкурсном отборе на соискание молодёжной премии и в связи с празднованием Дня молодёжи получила студентка Президентской академии Элина Амбарцумян.

Премия главы МО «Город Саратов» вручается с 2015 года студентам и молодым специалистам, достигшим высоких результатов в профессиональной, творческой, спортивной, научной и общественной деятельности. Премия «Успех» выплачивается в рамках реализации ведомственной целевой программы «Организация мероприятий с детьми и молодёжью». Размер премии составляет 10 тысяч рублей.

— Само название «Успех» –– маленькое, короткое, но очень ёмкое слово по содержанию, потому что ваша деятельность направлена на то, чтобы вы были лучшими. Хотелось бы, чтобы ваши идеи и предложения были реализованы на территории нашего города. Желаю вам дальнейших успехов, – отметил глава города Михаил Исаев.

Екатерина Линькова, победительница в номинации «За выдающиеся достижения в области образования и науки», поделилась, что полученная премия является для неё стимулом для дальнейшей успешной работы.

— За четыре года я успела пройти стажировку за рубежом, принять участие в различных форумах, написать несколько проектов, опубликоваться во многих сборниках, победить в нескольких всероссийских конкурсах, в региональных, всероссийских и международных конференциях. Профессорско-преподавательский состав и моё окружение помогли мне вырасти как личности, научили ставить цели и достигать их, за что я очень благодарна! – прокомментировала свой путь в студенчестве Екатерина.

— Премия «Успех» – это особая награда для молодёжи нашего города, которая символизирует тот факт, что нет ничего невозможного и добиться своего успеха может каждый. Главное –– иметь желание и стремление изменить мир к лучшему. Было приятно осознать, что деятельность СРО ВОД «Волонтёры Победы» в рамках патриотического воспитания молодёжи в нашей области признана лучшей. Могу сказать, что это только начало! – отметила Светлана Ульянова, победительница в номинации «За вклад в развитие гражданско-патриотического воспитания молодого поколения», руководитель Саратовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Для Ангелины Никифоровой, победительницы в номинации «За выдающиеся достижения в области спорта», быть среди победителей – большая честь.

— Выражаю благодарность родному Институту за возможность продолжать развиваться в выбранном ранее направлении деятельности, а также за поддержку и мотивацию к достижению более высоких результатов, – сказала Ангелина.