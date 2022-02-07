Ежегодно в Саратове проходит Международная научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся 9-11 классов «Коммуникативные вызовы XXI века».

Организатор мероприятия — Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС — особое внимание уделяет развитию научных коммуникаций международного академического сообщества и актуализации научно-прикладных коммуникативных исследований как студентов, магистрантов и аспирантов, так и учащихся школ.

«Высшее учебное заведение и школа неразрывно связаны друг с другом. Ведь именно творческое начало, исследовательская работа школьников позволят в будущем сохранить интеллектуальную элиту государства, а стало быть, сохранить и существование самого общества. Исследовательская работа в школе посвящена проблемам выявления, реализации и совершенствования творческого потенциала, креативности учеников. Круглый стол в рамках нашей конференции позволит учащимся продемонстрировать полученные знания и проявить навыки», – отметил заведующий кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации ПИУ РАНХиГС Денис Розеватов.

Мероприятие состоится 3-4 марта 2022 года по адресу: ул. Соборная, зд. 25, стр. 1, ауд. 418. Оставить заявку для участия, а также узнать подробнее о конференции можно на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС (piu.ranepa.ru) в разделе «Анонсы».