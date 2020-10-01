Председатель правления АО «Банк «Агророс», основатель Agile-движения в Саратове Дмитрий Кондрацков и профессиональный командный коуч, консультант по управлению персоналом Екатерина Падалка провели мастер-класс по внедрению Agile-технологий со студентами Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС и слушателями Президентской программы профессиональной переподготовки «Современный менеджмент».

Спикеры познакомили участников мастер-класса с особенностями гибких подходов в управлении, Кеневин-моделью для эффективного решения проблемных ситуаций, на примерах конкретных российских и зарубежных компаний представили этапы внедрения итеративной и инкрементальной работы. В тренинговом режиме студенты и слушатели освоили навыки формирования профессиональных кросс-функциональных команд, канбан и scrum-технологий.

— Освоение современных гибких технологий управления – одно из направлений подготовки молодых руководителей как в рамках реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, так и студентов, и магистрантов Президентской академии в области управления персоналом. Владение такими компетенциями позволяет нашим выпускникам становиться проводниками внедрения эффективных практикоориентированных решений, добиваться высоких результатов в своей деятельности, — отметила заведующий кафедрой управления персоналом ПИУ РАНХиГС Наталья Моисеенко.

Своими впечатлениями от участия в мастер-классе поделилась руководитель направления внешних коммуникаций ООО «Орелъ», слушатель Президентской программы профессиональной переподготовки «Современный менеджмент» Ирина Васильева: «Было очень ценно попробовать новую технику, сотрудничать с молодыми коллегами – студентами Поволжского института управления. Коучи держали внимание, делились опытом, вовлекали нас в захватывающие деловые игры, раскрывающие наши возможности в новом формате работы. Спасибо огромное за информативный мастер-класс».