Сегодня, 25 января, в Саратовской государственной юридической академии состоялась традиционная церемония награждения обучающихся ежегодной студенческой премией «Зачет», приуроченной к празднованию Дня российского студенчества.

Премия вручается студентам академии, достигшим значимых успехов в области науки, спорта, творчества, волонтерства и наставничества, журналистики, молодежной политики и общественной деятельности.

В церемонии награждения лучших студентов СГЮА приняли участие ректор Екатерина Ильгова, известные выпускники академии – телеведущая федерального канала «Россия 24» Мария Бондарева, старший следователь первого следственного отдела по особо важным делам СУ СК РФ по Саратовской области старший лейтенант юстиции победитель конкурса «Лучший следователь России – 2019» Юлия Дементьева, депутат Саратовской областной думы Татьяна Ерохина, участница летних Олимпийских игр в Лондоне, чемпион Европы, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира по гребле на байдарке и каноэ, заслуженный мастер спорта Наталия Стукальская, финалист девятого сезона шоу «Голос» Василий Пасечник, а также руководитель информационной службы ГТРК «Саратов», шеф-редактор программы «Вести. Саратов» Татьяна Кудасова, директор регионального центра «Молодежь Плюс» Никита Асташкин, преподаватели и сотрудники вуза.

— От всей души поздравляю российское студенчество и, конечно, студентов Саратовской государственной юридической академии, у которых – совершенно особая миссия. Мы готовим вас, чтобы вы пополнили ряды юристов-профессионалов, которые стоят на страже закона и правопорядка, укрепляют основы нашего государства. И мы искренне гордимся вашими многочисленными успехами и заслугами во всех направлениях вузовской жизни – это наука, учёба, общественная деятельность, творчество, спорт. Наши студенты успевают всё! Будьте энергичными, настойчивыми, целеустремленными и любой путь, который в будущем вы выберете, будет легким, интересным и плодотворным! – отметила Екатерина Ильгова.

Вручение премии в таких номинациях, как «Научный зачет», «Волонтерский зачет», «Тьюторский зачет», «Медиазачет», «Спортивный зачет», «Творческий зачет», «Актив-зачет» и «Лидер года», сопровождалось яркими номерами художественной самодеятельности, подготовленными студенческими коллективами академии.

— Хочу выразить искреннюю благодарность руководству родной академии за тот комплекс возможностей, которые нам представляют, за поддержку наших начинаний, проектов и помощь в их реализации. Сегодняшние победители и лауреаты премии – это яркие лидеры студенчества, и я надеюсь, что в будущем нас станет еще больше! – поделилась своими впечатлениями победитель в номинации «Лидер года», председатель Объединенного совета обучающихся, студентка Института прокуратуры СГЮА Кристина Куксина.

Все студенты, победившие и ставшие лауреатами в номинациях премии «Зачет», традиционно будут рекомендованы к получению повышенных стипендий.