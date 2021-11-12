В Вольском технологическом колледже учащихся в обязательном порядке направляют на вакцинацию от ковида, — сообщают в соцсетях жители города.

— Принудительно заставляют вакцинироваться. Если студент откажется, то колледж будет вынужден отчислить студента, — такой пост появился в группе «Подслушано в Вольске» соцсети ВКонтакте.

Автор сообщения, пожелавший остаться неизвестным, уточняет, что такая информация была озвучена якобы на собрании руководства учебного заведения со студентами.

Пользователи в комментариях отвечают, что прививки от ковида носят в регионе добровольный характер