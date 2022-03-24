В Саратове на базе спортивного комплекса «Кристалл» прошли чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по кикбоксингу. Участие в них принял студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Тимерлан Айтамиров, выступив в дисциплине «лоу-кик».

По итогам соревнований студент занял второе место в весовой категории 75 кг и стал обладателем спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта России» по кикбоксингу.

«У меня остались хорошие впечатления от состоявшегося турнира. Для меня это стало сильным вызовом и отличной возможностью показать свои навыки. В дальнейших планах я рассматриваю развитие как в спорте, так и в учёбе», – поделился впечатлениями от соревнований Тимерлан.

Активную подготовку к турниру студент проходил в спортивном клубе «Дациев Клуб» под руководством тренера Магадова Артура Маликавича.