Студенту Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Олегу Царёву присвоено звание «Мастер спорта России» по морскому многоборью.

Морское многоборье включает в себя следующие дисциплины — троеборье (плавание, кроссовый бег, а также стрельба из малокалиберной винтовки); Ммрское пятиборье (включает комплекс видов спорта, различных по своему характеру, нагрузке и способу выполнения упражнений. Два упражнения связаны с выступлением на водной акватории: гребля на морских ялах и парусные гонки на шестивесельных ялах — гребно-парусных шлюпках); четырёхборье и троеборье состоит из любых видов пятиборья.

Студент ПИУ РАНХиГС Олег Царёв прокомментировал свои успехи в спортивной деятельности и поделился впечатлениями от присвоенного звания.

— В 14 лет я получил звание «Кандидат в мастера спорта России» по триатлону и вошел в десятку лучших на Всероссийских соревнованиях, а в 16 лет стал «Кандидатом в мастера спорта России» по морскому многоборью. По итогам соревнований 2019 года я был включен в Сборную России по морскому многоборью на 2020 год.

Безусловно, пройдя через множество соревнований, я рад получению звания «Мастер спорта России», ведь я долго к нему шел. Выражаю большую благодарность заслуженному работнику физической культуры Российской Федерации Геннадию Бекетову, тренеру-преподавателю по морскому многоборью Центральной детско-юношеской спортивной школы города Саратова Кириллу Ахметову, а также тренеру Центральной спортивной школы олимпийского резерва и «Мастеру спорта России» по морскому многоборью Сергею Грибову – без их поддержки и наставлений у меня ничего бы не получилось. Также я благодарен партнерам по команде, потому что морское многоборье – это спорт, где крайне важно участие каждого! — говорит спортсмен.