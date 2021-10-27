В Пермском крае завершилось ервенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В соревнованиях принял участие студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Батыр Курбанов.

По результатам мероприятия спортсмен из ПИУ РАНХиГС занял первое место в весовой категории 81 кг.

Ранее Батыр уже представлял Институт в Первенстве ПФО по дзюдо, проходившем на тот момент в Республике Марий Эл в 2019 году, где спортсменом было занято почётное третье место. Так было положено начало отличным выступлениям и победам студента.

Полгода спустя Батыр Курбанов принял участие в соревнованиях по дзюдо в рамках Универсиады высших учебных заведений Саратовской области и, полный решимости, завоевал первое место.

В этом году спортсмен Президентской академии вновь занял победное место в первом этапе V летней Спартакиады молодёжи России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Не менее успешно Батыром был пройден и второй этап Спартакиады, в рамках которой он стал бронзовым призёром. А уже в сентябре завершилось Первенство Саратовской области по дзюдо среди юниоров и юниорок, на котором студент также показал отличный бой и занял достойное первое место.

— Борьба с сильнейшими спортсменами округа была тяжёлая и упорная, лёгких соревнований никогда не бывает. Я рад не только тому, что смог победить и завоевать путёвку на Первенство России, которое пройдёт в Екатеринбурге в конце ноября, но и тому, что мне удалось показать достойную борьбу и порадовать своих тренеров, родных и близких, – поделился Батыр.