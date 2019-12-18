Приказом министерства науки и высшего образования Российской Федерации назначены стипендии Президента РФ, персональные стипендии имени А.А. Собчака (для студентов юридического профиля, показавших отличные знания по всем дисциплинам за весь период обучения, имеющих успехи в научных исследованиях в области юриспруденции) и персональные стипендии имени В.А. Туманова для студентов, обучающихся по юридическим специальностям.

Стипендию Президента РФ получили студентка 2 курса Института магистратуры и аспирантуры СГЮА Юлия Дубровина и студентка 4 курса Института юстиции СГЮА Мария Усова.

Студентка 4 курса Юридического института правосудия и адвокатуры СГЮА Инесса Цекало получила стипендию Президента РФ и стипендию имени А.А. Собчака. Стипендии имени В.А. Туманова, которая присуждается всего пяти лучшим студентам в стране, был удостоен студент 4 курса Института юстиции СГЮА Александр Маренков.