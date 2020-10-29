Саратовская государственная юридическая академия приняла участие в онлайн-лектории уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

В режиме лекции-диалога федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала об истории создания в России института защиты прав человека, направлениях деятельности и работе аппарата, а также ответила на многочисленные вопросы участников лектория.

В рамках конструктивного общения руководитель юридической клиники СГЮА, доцент кафедры гражданского процесса Ольга Николайченко поучаствовала в дискуссии и рассказала о методических и научных наработках академии по работе с обращениями граждан и правовому просвещению, в том числе посредством онлайн-ресурсов, и обратилась к омбудсмену с предложением о создании Центра универсальных правовых и цифровых компетенций в области правового онлайн-просвещения школьников и населения Саратовской области.

В настоящее время создание подобных центров в регионах позволит реализовывать новые проекты, направленные на повышение правовой грамотности населения, а гражданам нашей страны, в том числе и лицам без гражданства, оставаться защищенными в правовом пространстве, несмотря на действующие ограничительные меры, связанные с пандемией covid-19.

Также в рамках лектория выступила начальник отдела сотрудничества с международными организациями аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Ольга Гончаренко, которая рассказала об опыте института в сфере международного взаимодействия, а также поделилась примерами из обширной практики и ответила на вопросы обучающихся.