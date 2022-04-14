14 апреля 2022 года исполняется 160 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина (1862-1911 гг.) — ключевой фигуры отечественной истории начала ХХ века, с именем которой связана масштабная модернизация Российской империи.

Столыпин был уникальным для России государственным деятелем, наделённым такими редкими качествами, как государственное мышление и незаурядный интеллект, личная честность и мужество, глубокая религиозность и абсолютная убеждённость в правильности избранного пути.

В честь 160 годовщины со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина у памятника государственному деятелю прошла церемония возложения цветов. Участие в мероприятии приняли преподаватели и студенты высших учебных заведений города Саратова, в том числе Поволжского института управления РАНХиГС — вуза, с гордостью носящего имя великого российского реформатора.