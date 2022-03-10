Студенты, которые были вынуждены покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик и прибыли на территорию Российской Федерации, смогут продолжить обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС, г. Москва) и её филиалах. Отметим, что Академию в Саратове представляет Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина. Специально созданная комиссия по переводам и восстановлениям будет еженедельно рассматривать поступившие заявления и издавать приказы о зачислении и порядке перевода.

«Каждый студент, которому пришлось покинуть своё место жительства и прервать обучение в вузе, может обратиться в Президентскую академию. Все обращения будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Многие молодые люди были вынуждены резко изменить образ жизни, и для нас важно предоставить каждому из них возможность получить образование и создать условия для полноценной профессиональной реализации», – подчеркнул ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Ректор отметил, что направление подготовки не имеет значения: заявления, поступающие непосредственно в структурные подразделения Академии, будут рассматриваться единой комиссией.