В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) ежегодно реализуется Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Business Battle, направленный на развитие управленческих и личностных навыков студентов и преподавателей. В сезоне 2021–2022 на участие в проекте было подано 1575 заявок от 40 филиалов и факультетов РАНХиГС, среди которых Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина, и сформировано более 300 игровых команд в составе от трех до пяти человек.

Традиционно Чемпионат разделён на две лиги: студенческую и профессиональную. В текущем сезоне 304 команды обучающихся и 19 коллективов преподавателей поборются за право называться лучшими.

«Чемпионат интересен тем, что позволяет опробовать различные бизнес-стратегии и узнать, как это повлияет на результат. Итоги порой удивляют, что заставляет глубже вникать в происходящее внутри компании и на внешнем рынке. Анализировать свои ошибки увлекательно, а рейтинг пробуждает спортивный интерес к игре. Важной составляющей в соревнованиях является команда, поскольку одному проще упустить какой-либо показатель, — необходимо согласованно выбирать методы ведения бизнес-битвы и внимательно наблюдать за действиями на виртуальном рынке», – рассказал о проекте участник Чемпионата, магистрант ПИУ РАНХиГС Артём Гостюхин.

На данный момент проходят испытания отборочного этапа Чемпионата, по итогам которых определятся команды-участники следующих стадий мероприятия. Завершить квалификационный раунд проекта планируется 15 марта.

Business Battle — это соревнование на базе компьютерного бизнес-симулятора, который моделирует деятельность производственной компании. Команды участников получают в управление виртуальные организации с одинаковыми стартовыми показателями. Их задача в ходе Чемпионата — управлять предложенными производственными компаниями, принимая свыше 60 управленческих решений в следующих сферах: разработка и реализация стратегии, персонал, производство, финансы и маркетинг. Комплексный и сбалансированный менеджмент обеспечивает успешное участие команд в Чемпионате и эффективное освоение практических навыков разработки стратегии предприятия.

Business Battle является специальным субпроектом всемирного Чемпионата по стратегии и управлению Global Management Challenge. Ежегодно участниками проекта становятся до 2000 человек, а его представители в студенческой и профессиональной лигах участвуют в национальном финале Чемпионата, занимая высокие позиции.