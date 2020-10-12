Прокуратура Краснокутского района выявила нарушения исполнения законодательства об образовании. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Двое студентов-первокурсников филиала ульяновского института гражданской авиации имени Главного Маршала авиации Б.П.Бугаева при поступлении дали поддельные аттестаты.

Они очень хотели узнать больше о летной эксплуатации летательных аппаратов, поэтому показали документы, подтверждающие их обучение в школах Южно-Сахалинска и Кемерово в 2015 и 2019 годах.

Материалы проверки направлены следователям, в отношении студентов возбуждены уголовные дела.