В Москве завершился национальный финал Всероссийского молодёжного Кубка по менеджменту «Управляй!» — одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Студентов оценивали более 50 приглашённых экспертов из крупнейших компаний-работодателей страны по различным управленческим компетенциям и навыкам публичных выступлений, а также победители и финалисты конкурса «Лидеры России».

Участники Кубка преодолели три этапа, один из которых — полуфинал — состоялся в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина – филиале РАНХиГС. В финал прошли 160 человек из 42 субъектов России и 82 вузов и колледжей страны, конкретно из Саратовской области — 4 человека. В результате 10 студентов стали победителями, 40 получили статус серебряных призёров и ещё 62 стали бронзовыми призёрами проекта, остальные участники получили статус финалиста.

Владислав Тимофеев, Елизавета Киреева и Александр Ляпин, представляющие ПИУ РАНХиГС, управляли виртуальной компанией, находящейся в момент кризиса. Каждый игровой период конкурсанты в командах от 3 до 5 человек принимали по 75 управленческих решений и планировали не менее 5 ключевых бизнес-показателей компании. По итогам финала студенты Института стали бронзовыми призёрами.

— На сегодняшний день Президентская академия остаётся ведущим центром подготовки управленческих кадров для федерального, регионального и муниципального уровней. Несомненно, развитию управленческих компетенций способствует проект «Управляй!», реализуемый РАНХиГС и АНО «Россия – страна возможностей». Данные соревнования не только выявляют управленческий потенциал молодёжи, но и создают условия для их развития и опережающей профессиональной подготовки, – прокомментировал результаты конкурса директор Поволжского института управления РАНХиГС Виктор Чепляев.

— Я трижды становился участником проекта, но в первый раз достиг такого успеха! В предыдущие годы я изучал систему, испытывал свои возможности, и таким образом у меня накопился богатый практический опыт. В финале я не только приобрёл новые знакомства с талантливыми студентами, но и получил полезную обратную связь от спикеров и экспертов. Данный проект развил во мне целеустремлённость, многозадачность и коммуникабельность — качества, необходимые как в обучении, так и в профессиональной карьере, — поделился впечатлениями от участия в кубке Владислав Тимофеев.

Серебряные и бронзовые призёры, а также финалисты получили 25 баллов при поступлении в магистратуру РАНХиГС, возможность принять участие в студенческой лиге чемпионата Global Management Challenge, а также документ о повышении квалификации РАНХиГС. Кроме этого, они смогут отправиться в поездку в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Оператором кубка является Президентская академия.