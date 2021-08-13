Вчера, 12 августа, состоялось закрытие Школы джазовой музыки в рамках смены «Вкусный джаз», проходящей на арт-кластере «Таврида-АРТ». В мероприятии приняли активное участие студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Элина Амбарцумян и Арина Кочнева.

В течение недели специалисты индустрии рассказывали участникам про авторское право, импровизацию и PR-продвижение в музыкальной индустрии, а также о том, как молодым артистам попасть на большую сцену и каким образом развиваться и зарабатывать в джазе.

Одним из основных этапов мероприятия стала защита проектов на грантовом конкурсе, в рамках которой Элина и Арина представили экспертам свой проект «Региональный фестиваль непрофессиональных музыкальных театров «Sol’». По итогам Школы состоялся совместный джазовый концерт, где студенты выступили на одной сцене с биг-бендом под руководством народного артиста Российского Федерации Игоря Бутмана. Закрытие мероприятия осветилось шоу-перфомансом, на котором Элина исполнила свою авторскую песню.

Для меня Школа джазовой музыки – это прежде всего яркое и запоминающееся приключение, непередаваемые эмоции и возможность узнать что-то новое. Это было замечательно проведённое время – мы успели и отдохнуть, и поучиться джазу, и, что самое классное, завести множество знакомств с музыкантами со всей России. Кроме того, было очень интересно представлять свой проект, а также наблюдать за выступлениями других участников. Мы очень горды за оказанную нам возможность представлять Саратовскую область на таком масштабном форуме!— делится впечатлениями Амбарцумян.

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