Студенты Поволжского института управления РАНХиГС Алина Гопаца, Анастасия Никитина и Александра Балакирева отправились на смену «Студия» форума «Таврида.АРТ». Итоги их участия в арт-школе современной хореографии будут подведены 22 июля.

Ключевая задача смены – соединить самые творческие аудитории для максимально плодотворной синергии, поделиться актуальными инсайтами от практикующих специалистов, дать возможности для старта и показать, что каждый музыкант, дизайнер или танцор может быть настоящим брендом.

Среди образовательных форматов смены: шоукейсы – презентация авторских форматов, творческих номеров, продуктов и идей для широкой публики, созданных в коллаборации с различными представителями творческих сообществ; воркшопы – творческая мастерская для освоения профессиональных навыков в различных областях креативных индустрий; мастер-классы – мастерские, где эксперты из различных областей креативных индустрий на примере собственных кейсов обучают творческим профессиям; мотивационный сторителлинг – сессия мотивационного сторителлинга от российских и зарубежных звёзд.

Одна из особенностей заезда – финансовая поддержка творческих проектов. Так, Алина Гопаца представит экспертам просветительский проект «На районе», в рамках которого планируются выездные хакатоны для школьников муниципальных районов Саратовской области, где будет происходить формирование навыков проектной работы. Мероприятия поспособствуют внесению вклада в развитие соответствующей территории, а также сформируют у обучающихся школ стойкое чувство принадлежности к малой Родине и ответственности за её будущее.

Анастасия Никитина презентует жюри грантового конкурса проект «Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина», направленный на повышение интереса молодёжи к развитию космической отрасли в Саратовской области, на примере истории осуществления первого полёта человека в космос. Участники проекта смогут познакомиться с интересными фактами события, а также реализовать свои творческие способности. Планируется, что фестиваль станет традиционным и ежегодно будет собирать молодых астрономов и активистов со всей страны.

— Саратовская область известна во всём мире как место, где учился и приземлился первый космонавт планеты Юрий Гагарин. И очень важно, что наши студенты помнят это и инициируют проекты, направленные на популяризацию космической истории региона, – считает начальник управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анна Попова.