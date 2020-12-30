Всероссийская акция взаимопомощи «#МыВместе» направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В настоящее время во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно оказывают помощь нуждающимся, а тысячи партнеров Акции помогают своими услугами и товарами.

Благодарственные письма президента Российской Федерации Владимира Путина и памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» вручил волонтерам министр молодёжной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов на встрече в региональном штабе Общероссийского народного фронта.

—Всегда приятно встречаться с героями нашего времени. С теми, кто в трудную минуту первыми приходит на помощь. Пандемия доказала, что таких людей у нас в стране много, – отметил Александр Абросимов.

Руководитель Саратовского отделения «Молодёжка ОНФ», студентка Поволжского института управления РАНХиГС Юлия Титова рассказала об участии в акции.

—С начала пандемии мы с ребятами работали в ежедневном режиме. У нас не было выходных, мы старались буквально каждую минуту быть нужными. Была проделана огромная работа: нами было реализовано более 400 заявок от пожилых людей, ежедневно осуществлялись выезды волонтеров акции «Довези врача до дома», группа быстрого реагирования приезжала в больницы и помогала готовить ковидные отделения.

Было очень приятно получить медаль и Благодарственное письмо от Президента России. Надеюсь, мы и в дальнейшем будем помогать там, где это необходимо, – подчеркнула она.



