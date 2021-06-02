2-5 июня состоится XXIV Петербургский международный экономический форум – наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в России.

На площадке ПМЭФ лидеры государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, финансисты, а также ученые встретятся для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией, рынками развивающихся стран и мира в целом.

Форум организован в виде пленарных заседаний, круглых столов, выставок, телемостов, презентаций. Среди слушателей на мероприятиях будут студенты Поволжского института управления РАНХиГС – грантополучатели региональных, всероссийских и международных форумов. Присоединившись к работе ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов, обучающиеся узнают о ключевых экономических вопросах, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Отметим, что форум в пятый раз с 2016 года состоится в конгрессно-выставочном комплексе в Санкт-Петербурге – «Экспофорум».

В 2007 году организатором ПМЭФ стало Министерство экономического развития Российской Федерации. В качестве партнеров форума этом году выступают более 100 организаций и компаний. Титульный партнер ПМЭФ-2021 – «Сбер», стратегический партнер – «Россети», генеральный спонсор – «ВТБ».