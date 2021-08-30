С 15 октября по 14 ноября состоится Всероссийская перепись населения. Участие в событии решила принять студентка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Алина Черкасова.

Всероссийская перепись населения – учёт всех людей, который проводится на территории Российской Федерации по единой государственной статистической методологии. Перепись является важнейшим статистическим событием десятилетия, поскольку полученные результаты ложатся в основу ключевых демографических, экономических и социальных расчётов и на неё опираются стратегические государственные решения.

Проведением переписи в рамках региона занимается территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, где на данный момент активно проходит подготовка к предстоящему событию. Помимо работы над оборудованием, необходимым для проведения переписи, особое внимание уделяется набору и обучению переписчиков.

Так, переписчиком может стать любой гражданин России, достигший 18 лет и прошедший специальное обучение. Часто переписчиками работают студенты, для которых участие в переписи может стать показателем гражданской активности, организованности и хороших коммуникативных способностей в резюме.

Увидев рекламный ролик по телевидению, Алина Черкасова приняла для себя решение поучаствовать в этом важном событии для России.

—Понимаю, что это очень большая ответственность, однако это и возможность внести вклад в развитие страны, – прокомментировала своё решение Алина в интервью ГТРК «Саратов». – Считаю, что переписчик обязательно должен уметь контактировать с людьми, находить с ними общий язык и понимать всю важность этого дела.

Отметим, что студенты Президентской академии часто становятся активными участниками мероприятий областного уровня, стараясь внести вклад в развитие родного региона и своей страны.