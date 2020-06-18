С 15 июня студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС принимают участие во Всероссийской акции «Волонтёры Конституции».

Волонтёр Конституции – не только исполнитель, но и соорганизатор добровольческого движения в каждом регионе. Группы волонтёров делятся по следующим функциональным обязанностям: общение с пенсионерами для упрощения их участия в голосовании; работа на информационных точках, освещение о предстоящем голосовании и предлагаемых изменениях в Конституцию; в день проведения народного голосования помощь маломобильным гражданам, а также выполнение функции общественных наблюдателей на участках для голосования.

Студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина принимают участие во всех форматах взаимодействия с гражданами по вопросам поправок в Конституцию Российской Федерации.

Студент ПИУ РАНХиГС Алина Гурьева занимается информационной работой на Привокзальной площади и делится своими впечатлениями: «Мне всегда была интересна волонтёрская деятельность. Именно поэтому я решила стать участником акции «Волонтеры Конституции». Очень приятно осознавать, что ты задействован в историческом событии, можешь внести свой вклад, выполняя важную миссию — информирование людей о поправках, голосовании и добровольческих проектах, поскольку это поможет людям сделать осознанный выбор. Я рада, что имею возможность принять участие в работе Волонтёров Конституции».

В свою очередь студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Алёна Бандурина занимается общением с пенсионерами. В данный момент Алёна находится в Пензенской области и рассказывает освоей роли в волонтёрской деятельности: «Для меня волонтёрство — это та самая сфера, которая позволяет в буквальном смысле раскрыть себя и свой потенциал. Иногда люди даже не задумываются, на что они способны, в этом случае волонтёрство играет важную роль: благодаря ему можно изменить и своё мышление, решая проблему не прямо, а находясь в поиске «подводных камней» где-то на стороне. Моя главная цель — помогать людям. Успех дела, конечно, во многом зависит от государства. Такое отношение обязывает нас, волонтёров, быть ответственными перед обществом и страной в целом, в это же время государство должно быть обязано и нам».

Следует отметить, что голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации начнётся 25 июня и продлится до 1 июля – Дня общероссийского голосования.