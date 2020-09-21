Всероссийский день бега «Кросс наций» — одно из самых массовых спортивных мероприятий нашей страны. Забег проводится с 2004 года и в этом году впервые прошел в онлайн-формате.

Каждый зарегистрированный участник смог преодолеть выбранную дистанцию в любом месте и за любое время. Для этого нужно было просто зафиксировать результат при помощи спортивных часов либо программы-трекера. Отметим, что дистанции забега для участников составляли от одного до 12 километров.

По итогам физкультурно-массового мероприятия команда Поволжского института управления РАНХиГС заняла почётное пятое место. Кроме того, студенты Президентской академии Алина Марутова и Алексей Мазяркин, преодолев дистанцию в четыре километра, были награждены за первое и третье места в личном зачёте.

— Наши студенты приложили максимум усилий к участию в соревновании легкоатлетической направленности, что заметно по их результатам. Искренне верю, что благодаря активному тренировочному процессу студенты завоюют ещё больше спортивных наград! — отметил директор Центра студенческого спорта Поволжского института управления РАНХиГС Ришат Мажитов.