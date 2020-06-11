Каждый год из разных уголков мира в Россию приезжают молодые люди, желающие получить высшее образование. В преддверии празднования Дня России в рамках акции «#Russia1Love» иностранные студенты из Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС рассказали, почему выбрали профессиональное образование именно в России.

Гражданин Республики Узбекистан Рустам Нигматулин: «О Поволжском институте управления РАНХиГС я узнал на сайте, где были представлены лидирующие вузы России. Ознакомившись с Академией через официальный сайт, я увидел, что филиалы РАНХиГС имеются во многих регионах России. И передо мной встал выбор города для обучения. Ознакомившись с интересующими меня городами, я выбрал Саратов, потому что он показался для меня городом, в котором есть все необходимое для комфортного проживания и учебы.

В нашем Институте комфортная и дружелюбная атмосфера, располагающая к учебе. Еще мы постоянно участвуем в различных мероприятиях для студентов. В первые недели моего пребывания в России меня поддерживали тьюторы – они помогают адаптироваться иностранным студентам. Также мне было интересно узнать больше о российской культуре, истории, политике».

«Я, как и любой другой иностранный студент, всегда мечтала учиться в России, — поделилась студент из Республики Узбекистан Севиля Калатурова. — Еще со времен школы понимала, что продолжу свое обучение именно здесь. Это было моей главной мечтой. Первое, что послужило выбором обучения в России, это конечно же уровень образования, престижность вузов и квалифицированные специалисты. Это уникальная возможность получить в будущем достойное место работы. Предоставление вузом стажировочных мест в престижных организациях страны, имеет огромный плюс в получении дополнительных знаний и навыков в будущей профессии.

Для меня, как для студента другой страны, огромная честь обучаться в России. Когда передо мной стоял выбор обучения в своей стране и обучения в России, я без сомнений выбрала второе, а именно Президентскую академию, которая подарила мне 4 незабываемых года обучения и огромный багаж знаний».

Гражданин Республики Азербайджан Давуд Алиев обучается в Поволжском институте управления РАНХиГС на направлении подготовки

«Юриспруденция». Давуд рассказал о жизни и учебе в России: «Многие выбирают российское образование, зная, насколько оно качественное. В нашем Институте больше всего оцениваются навыки критического мышления: нужно уметь анализировать, оценивать и приводить свои доводы. Да, свободного времени мало, нужно много заниматься, но мне это нравится.

Коллектив у нас многонациональный и дружный. Когда удаётся найти время, гуляем по городу, узнаем его историю. Саратов — город, где сосредоточено много вузов! Это город студентов, интеллигенции, большой культурный центр, в котором отличные театры и музеи.

После защиты диплома я планирую отслужить в армии. Свою жизнь хочу посвятить служению закону. Я уверен, что у меня все получится».

Принять участие в акции «#Russia1Love» может любой иностранный студент, для которого Россия стала вторым домом, а также соотечественники, проживающие за рубежом. Для этого необходимо опубликовать в социальных сетях с хэштегом #Russia1Love фотографию и рассказ о себе, или видеоролик с исполнением песен и стихов на русском языке, воспоминание о первом и самом запоминающемся посещении России.

