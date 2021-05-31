Более 300 тысяч студентов со всей страны, в числе которых студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, участвуют во Всероссийском конкурсе «Твой ход» – новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей».

— Конкурс «Твой ход» – новый проект нашей платформы. Несмотря на то, что до окончания регистрации ещё полмесяца, мы уже получили 320 тысяч заявок со всей России. Причем география конкурса охватывает более 1000 вузов нашей страны, – поделился заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

За главные призы поборются студенты бакалавриата и специалитета, которые не являются выпускниками. Победителями смогут стать 200 ребят. Они получат гранты в размере одного миллиона рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них 50 сильнейших дополнительно получат гранты в размере 2,5 миллиона рублей, которые можно будет направить на развитие своего факультета или вуза. Лучшие конкурсанты отправятся в путешествие по России и получат приглашения на стажировки в ведущие компании страны.

Совет обучающихся, факультеты и общежития Поволжского института управления РАНХиГС рассказали студентам о конкурсе и пригласили их к участию. Председатель Совета обучающихся Виктория Григорьева подчеркнула, что сама участвует в конкурсе, успешно прошла уже несколько этапов и два тестирования.

— Это хорошая возможность презентовать свои идеи и выиграть гранты. Очень радостно, что студенты проявили большой интерес и тем самым доказали, что у них есть множество идей и желание для реализации проектов, – считает девушка.

Организаторами Всероссийского конкурса «Твой ход» выступают АНО «Россия – страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования России, Росмолодёжи и Ростуризма. Конкурс проводится с целью развития профессиональных компетенций, лидерских качеств, творческого и научного потенциала молодёжи.